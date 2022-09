Roter Stern und Dragovic verlieren bei Trabzonspor

via

Kein Erfolgserlebnis für ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic. Mit Roter Stern Belgrad unterlag der 31-Jährige bei Trabzonspor mit 1:2.

Marek Hamsik (16.) und Trezeguet (68.) brachten die Gastgeber in Führung. Roter Stern musste ab der 63. Minute mit einem Mann weniger spielen – Kings Kangwa flog mit Gelb-Rot vom Platz. Der Anschlusstreffer von Veljko Nikolic (89.) folgte spät, für einen Punktgewinn reichte es aber nicht mehr. In der Tabelle führt überraschend Ferencvaros Budapest. Nach einem 1:0-Sieg in Monaco führen die Ungarn mit sechs Punkten aus zwei Spielen.

