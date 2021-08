Rotweißrote Fußballfeste in der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League: Alle Spiele des SK Rapid, SK Sturm und LASK live auf Sky Sport Austria

Fußballfans in Österreich dürfen sich dank einer perfekten Woche auf vier österreichische Europacup-Starter freuen! Nach dem Erfolg der Salzburger am Mittwoch, feierten gestern der SK Rapid, SK Sturm und der LASK den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Sky Seher erleben nicht nur die internationalen Abenteuer aller österreichischen Teilnehmer, sondern dürfen sich auf die volle Ladung Fußball freuen. Sky zeigt in Österreich die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv.

Alle Spiele des SK Rapid und des SK Sturm in der UEFA Europa League live bei Sky Sport Austria

Die heutige Auslosung in Istanbul bescherte beiden österreichischen Europa League-Teilnehmern attraktive Lose! Die Gruppe des SK Sturm Graz versprüht gar einen Hauch von Champions League: Die Klubs AS Monaco, Real Sociedad und PSV Eindhoven verheißen fußballerische Leckerbissen. Für den Rekordmeister SK Rapid geht es in der Gruppenphase gegen Englands aktuellen Tabellenführer West Ham United, Dinamo Zagreb und KRC Genk um den Aufstieg.

Alle Spiele des LASK in der neuen UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der erste österreichische UEFA Conference League Teilnehmer kommt aus Oberösterreich. Der LASK trifft bei der Premiere des neu geschaffenen Wettbewerbs auf Maccabi Tel-Aviv, Alaschkert Martuni und HJK Helsinki. Auch alle sechs Gruppen-Spiele der Linzer gibt es live bei Sky.

Sky sichert sich die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase und der beiden Finalspiele.

Über die Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem umfassenden Angebot im Abo-TV werden somit für alle Fußball-Fans in Österreich via skysportaustria.at und den Sky Social-Media-Kanälen Spielzusammenfassungen und – szenen der drei UEFA Klub-Wettbewerbe zu sehen sein.

Zudem alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky in Österreich

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Bild: Imago