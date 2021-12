Rowby-John Rodriguez bei WM in zweiter Runde

via

via Sky Sport Austria

Rowby-John Rodriguez hat bei der Darts-WM in London die zweite Runde erreicht. Der Österreicher setzte sich am Samstag gegen den Waliser Nick Kenny souverän mit 3:0 durch und trifft nun am Mittwoch auf den Engländer Luke Humphries.

Bereits davor hatte der Litauer Darius Labanauskas einen seltenen Neun-Darter geworfen. Keine 24 Stunden, nachdem der Schotte William Borland dies geschafft hatte, brachte auch der 45-Jährige die 501 Punkte in neun Versuchen auf null.

Seit 2014 war das nicht mehr zweimal bei der selben WM gelungen. Labanauskas verlor allerdings seine Erstrunden-Partie gegen den Belgier Mike De Decker nach 1:0-Führung noch mit 1:3-Sätzen. Neun-Darter kommen bei einer WM nicht besonders häufig vor. Im Vorjahr schaffte es der Engländer James Wade, zuvor war dies Gary Anderson im Jänner 2016 bei einer WM gelungen.

(APA) / Bild: Imago