Fix: Roy Hodgson kehrt in die Premier League zurück

Roy Hodgson kehrt bis Saisonende als Cheftrainer zum englischen Fußball-Premier-League-Club Crystal Palace zurück. Das gaben die Londoner am Dienstag bekannt. Der 75-Jährige wird Nachfolger von Patrick Vieira. Der Verein hatte sich in der vergangenen Woche vom ehemaligen französischen Welt- und Europameister getrennt. Hodgson hatte bis zum vergangenen Sommer Watford trainiert. Von 2017 bis 2021 saß er bereits bei Crystal Palace auf der Bank, wurde dann von Vieira ersetzt.

„Es ist ein Privileg, zu dem Verein zurückkehren zu dürfen, der mir immer so viel bedeutet hat“, sagte Hodgson in einer Erklärung. „Unser einziges Ziel ist es jetzt, Spiele zu gewinnen und die nötigen Punkte zu holen, um unseren Status in der Premier League zu sichern.“ Zuletzt gab es für die „Eagles“ vier Niederlagen in Serie, in diesem Jahr gelang noch kein voller Erfolg in der Liga. Crystal Palace liegt derzeit auf Tabellenplatz zwölf.

