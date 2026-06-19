Ruben Dias: Kritik an Ronaldo „nur Lärm der Medien“

Portugals Abwehrspieler Ruben Dias hat die massive Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo und dem schwachen WM-Auftakt seiner Mannschaft heruntergespielt. Der Mitfavorit war am Mittwoch nur mit einem 1:1 gegen den Außenseiter DR Kongo in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. „Das ist nur Lärm der Medien“, sagte der 29-Jährige von Manchester City am Freitag im WM-Quartier in Palm Beach Gardens.

„Cristiano bekommt eine Menge Aufmerksamkeit und steht immer im Scheinwerferlicht. Das ist so, seit ich in der Nationalmannschaft spiele, und das wird auch in Zukunft so sein“, meinte Ruben Dias. „Aber jeder von uns – inklusive Cristiano – ist es gewohnt, mit diesem medialen Druck umzugehen. Wir kennen das aus unseren Clubs, aus der Nationalmannschaft, von Weltmeisterschaften und aus den europäischen Wettbewerben.“

Die erste Pressekonferenz nach dieser Enttäuschung geriet zu einer sehr einseitigen Veranstaltung, weil selbst der Champions-League-Sieger, Club-Weltmeister und 76-malige Nationalspieler Ruben Dias fast ausschließlich Fragen zu Ronaldo gestellt bekam.

Spieler zu häufig am Strand?

„Sie enttäuschen mich. Ich dachte, Sie fragen mich etwas zum Strand“, sagte der ManCity-Profi lachend zu einem der Reporter. Hintergrund dieser Aussage ist, dass die portugiesischen Spieler in den sozialen Medien dafür kritisiert wurden, in ihrem WM-Quartier in Florida vermeintlich zu häufig an den Strand oder den Hotelpool zu gehen. Auch diese „unnötige Unruhe“ und die seiner Aussage nach falschen Informationen bei diesem Thema (Ruben Dias) tragen zur angespannten Stimmung rund um das hoch gehandelte Team bei.

An den „gemeinsamen Traum“ vom WM-Titel glaubt Ruben Dias nach wie vor. „Bis jetzt ist nichts passiert“, sagte er. „Niemand kann erwarten, dass so ein Turnier von Anfang an perfekt läuft. Ich denke: Je eher die schwierigen Phasen kommen, desto besser ist es.“

Spielerfrau: Ronaldo „soll in Pension gehen“

Indes löste die Freundin eines anderen Spielers der Selecao mit einer unverhohlenen Rücktritts-Aufforderung an Ronaldo in den sozialen Medien eine Menge Beleidigungen und Beschimpfungen aus. Unter einem Foto mit ihrem Lebensgefährten Joao Neves, das die Schauspielerin Madalena Aragao bei Instagram postete, kommentierte ein Ronaldo-Anhänger nach dem Spiel gegen die DR Kongo: „Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen.“

Neves‘ Lebensgefährtin antwortete daraufhin: „Sag deinem GOAT, er soll in Pension gehen. Er ist sehr eigensinnig!“ Seitdem wird die 20-jährige Aragao in der Kommentarspalte ihres Instagram-Accounts teils massiv von Ronaldo-Anhängern beleidigt.