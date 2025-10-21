Rublev scheitert bei Erste Bank Open an Norrie

Andrey Rublev ist bei den Erste Bank Open in Wien bereits im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Der als Nummer sieben gesetzte Russe verlor gegen den Briten Cameron Norrie nach etwas mehr als zwei Stunden 2:6,7:6(5),2:6.

Damit sind bei dem mit mehr als 2,7 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatz-Event schon zwei gesetzte Spieler ausgeschieden. Am Montag hatte zum Auftakt der auf Position fünf eingestufte Russe Karen Chatschanow, der vergangenes Jahr in der Stadthalle im Finale war, gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 3:6,7:5,4:6 den Kürzeren gezogen.

(APA)

Beiragsbild: GEPA