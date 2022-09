Rublev zieht ins Viertelfinale der US Open ein

Der Russe Andrey Rublev nimmt den nächsten Anlauf, seinen Viertelfinal-Fluch bei Grand-Slam-Turnieren zu durchbrechen. Der 24-Jährige erreichte mit einem 6:4, 6:4, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie zum insgesamt sechsten Mal die Runde der besten Acht – weiter ging es für ihn aber noch nie bei einem Major-Event.

Bei den French Open war Rublev nah am Halbfinale, er musste sich im Match-Tiebreak des fünften Satzes aber dem Kroaten Marin Cilic geschlagen geben.

Rublev bekommt es in New York nun mit dem Sieger der Partie zwischen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe zu tun. Nadal ist in diesem Jahr bei Majors in bereits 22 Partien noch ungeschlagen.

(SID)

Artikelbild: Imago