Rublew kritisiert Russen-Ausschluss in Wimbledon: „Diskriminierung“

via

via Sky Sport Austria

Der russische Weltranglistenachte Andrej Rublew hat den Ausschluss russischer und belarussischer Tennisprofis vom Grand-Slam-Turnier in Wimbledon scharf kritisiert und als „komplette Diskriminierung“ bezeichnet. „Die Gründe, die sie uns gegenannt haben, machten keinen Sinn, sie waren nicht logisch“, sagte er am Rande des ATP-Turniers in Belgrad: „Was jetzt passiert, ist eine komplette Diskriminierung gegen uns.“

Am Mittwoch hatten die Wimbledon-Bosse verkündet, dass russische und belarussische Sportler nicht am wichtigsten Turnier des Jahres teilnehmen dürfen – als Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine.

(SID) / Bild: Imago