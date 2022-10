Rublev und Norrie in Wien ausgeschieden

Der Donnerstag hat bei den Erste Bank Open mit dem Ausscheiden zweier Gesetzten begonnen.

In der Wiener Stadthalle musste sich im Achtelfinale mit dem Russen Andrey Rublev die Nummer drei des ATP-500-Tennisturniers dem Bulgaren Grigor Dimitrov 3:6,4:6 beugen, mit demselben Ergebnis zog der auf Position sieben eingestufte Brite Cameron Norrie auf dem Court am Heumarkt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron den Kürzeren. Die beiden Sieger treffen nun am Freitag aufeinander.

Im Anschluss daran begann der Hit zwischen Lokalmatador und 2019-Sieger Dominic Thiem gegen den topgesetzten Russen Daniil Medvedev.

