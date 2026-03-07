Rudelbildung & Proteste! Wilde Szenen nach Wolfsburg-Niederlage

Bei den wilden Szenen nach dem Schlusspfiff versuchte Daniel Bauer zu schlichten – es könnte eine seiner letzten Amtshandlungen als Trainer des VfL Wolfsburg gewesen sein.

Nach dem nächsten herben Rückschlag im Abstiegskampf beim 1:2 (1:1) gegen den Hamburger SV ohne den verletzten ÖFB-Legionär Patrick Wimmer steht Bauer nach nur knapp vier Monaten vor dem Aus, nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg stehen die Zeichen auf Trennung.

Wilde Szenen nach Abpfiff in Wolfsburg

Nachdem sich die Rudelbildung auf dem Rasen aufgelöst hatte, verschwand Bauer erst einmal in der Kabine. Die Fan-Gesänge („Wir haben die Schnauze voll“) bekam er zuvor aber noch mit. Wolfsburg geht als Tabellen-17. in die abschließenden neun Spiele, Dieter Hecking, Friedhelm Funkel und Thomas Reis wurden zuletzt schon als mögliche Nachfolger für Bauer gehandelt. Bauer hatte erst im November Paul Simonis ersetzt.

„Frustration pur. Wir sind sehr enttäuscht. Das ist absolut kein schöner Moment“, sagte der verletzte Kapitän Maximilian Arnold.

Hamburgs Luka Vuskovic (33./Foulelfmeter nach Videobeweis) und Jean-Luc Dompé (58./Foulelfmeter) brachten Wolfsburg die nächste Pleite bei, für den VfL traf Christian Eriksen (22./Foulelfmeter). Dem VfL droht damit der erste Abstieg seiner Bundesliga-Geschichte, die wütenden Fans zündeten nach dem Abpfiff Pyrotechnik und beschimpften die Mannschaft. Sportchef Pirmin Schwegler diskutierte am Zaun mit den aufgebrachten Anhängern.

