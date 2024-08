Ruderinnen Altenhuber/Tiefenthaler mit gutem Olympia-Ergebnis

Die Ruderinnen Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler haben bei den Olympischen Spielen in Vaires-sur-Marne im Leichtgewichts-Doppelzweier den zehnten Gesamtrang belegt. Das rot-weiß-rote Duo ruderte am Freitag im B-Finale in 7:10,02 Minuten auf den vierten Platz und erfüllte damit das eigene Olympia-Ziel. „Es war von vorne bis hinten unser bester Wettkampf in dieser Saison“, sagte Altenhuber zufrieden im ORF. Gold holten sich die Britinnen Emily Craig und Imogen Grant.

„Dass wir das letzte olympische Rennen im leichten Frauen-Doppelzweier mit unserem größten sportlichen Erfolg beenden, ist unglaublich schön“, ergänzte Altenhuber.

