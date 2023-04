Rückblick: Adamu mit Triplepack bei der Wiener Austria

Salzburg-Stürmer Junior Adamu avancierte in der Herbstsaison beim Auswärtsspiel gegen Austria Wien mit einem Triplepack zum Matchwinner. Die „Bullen“ gewannen in der Generali Arena mit 3:1.

In der 24. Runde ist Salzburg am Sonntag (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem SkyX-Traumpass) zum zweiten Mal bei der Wiener Austria zu Gast. Während Red Bull Salzburg die Tabellenführung in der Meistergruppe festigen will, kämpfen die „Veilchen“ um den dritten Rang.

3383 Junior Adamu Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

Adamu nach Triplepack: „Habe hart dafür gearbeitet“

Beitragsbild: GEPA