Rückblick auf torreiche Duelle: Kärntner Derbys mit Treffergarantie

Lokalduell mit hoher Treffergarantie: In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga treffen mit dem Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt die beiden Kärntner Bundesligisten (HEUTE LIVE & EXKLUSIV ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 4!) aufeinander – für beide Teams geht es neben dem Prestige gleichzeitig um wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe.

In bislang acht Pflichtspielen konnte sich der WAC viermal durchsetzen, je zwei Matches endeten mit einem Klagenfurter Sieg sowie mit einem Remis – besonders eindrucksvoll ist dabei die Trefferquote: 19 WAC-Tore stehen zwölf SKA-Treffern gegenüber – die 31 Treffer sorgen im Schnitt für fast vier Tore pro Spiel!

VIDEO-HIGHLIGHTS: Joker stechen – Klagenfurt und WAC teilen die Punkte

Sinnbild für die auffällige Bilanz ist das 2:2 im ersten Saisonduell der Kärntner Rivalen: Im Nachtragsspiel ging zunächst Klagenfurt durch Christopher Cvetko (37.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel glückte den Gästen durch Ervin Omic (65.) und Augustine Boakye (75.) ein Doppelschlag. Coach Manfred Schmid hatte dabei ein glückliches Händchen, waren doch beide Akteure eingewechselt worden. Doch auch sein Gegenüber Peter Pacult konnte sich auf einen damaligen: „Joker“ verlassen: Routinier Christopher Wernitznig (81.) traf schon wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Ballberührung zum Endstand.

VIDEO-Highlights: Sieben-Tore-Spektakel! Klagenfurt gewinnt unterhaltsames Derby

Das torreichste Derby und Klagenfurts letzter Sieg im direkten Duell fanden in der vierten Runde der Vorsaison beim 4:3 in Wolfsberg statt: Tai Baribo (8.) und Raphael Schifferl (28.) hatten die damals noch von Robin Dutt trainierte Elf zweimal in Führung gebracht, doch Nicolas Wimmer (17.), der nunmehrige China-Legionär Markus Pink per Doppelpack (36., 60.) und Christopher Cvetko (68.) ließen die Klagenfurter am Ende jubeln. Nikolaos Vergos machte es mit einem Handelfmeter in der Schlussphase noch einmal spannend (85.), konnte den 100. Sieg von Peter Pacult als Trainer in der Bundesliga nicht verhindern.

VIDEO-Highlights: Spätes Remis bei erstem Kärntner Bundesliga-Derby seit 36 Jahren

Nur zwei Tore, dafür die meisten Zuseher waren am 25. Juli 2021 beim ersten Kärntner Bundesliga-Derby seit 36 Jahren dabei: 13.495 Fans sahen in der ersten Runde der Saison 2021/22 die gleichzeitige Klagenfurter Erstliga-Rückkehr beim 1:1-Remis. Ex-WAC-Leader Michael Liendl brachte die Lavanttaler in der 25. Minute per Elfmeter in Führung. Nachdem Maximilano Moreira aufgrund eines Handspiels Rot gesehen hatte, erzielte Markus Pink in Minute 90 in Unterzahl den Ausgleichstreffer.

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.