Rückblick: Neun-Tore-Spektakel und Haaland-Show bei Dauerduell zwischen City und Leipzig

Zum dritten Mal in Folge treffen am Mittwoch RB Leipzig und Manchester City in der UEFA Champions League aufeinander (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 –streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Das Duell der beiden Mannschaften war in den vergangenen Saisonen immer wieder für ein Spektakel gut – 21 Tore fielen in den vier Partien zwischen den zwei Teams.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es vor zwei Spielzeiten, in der Saison 2021/22. Das erste Pflichtspielduell zwischen City und Leipzig war ein hochspannendes Duell. Gleich am ersten Spieltag der Gruppe A gab es in einem Neun-Tore-Spektakel einen 6:3-Erfolg für die Skyblues. Mit Nathan Aké (16.), ein Eigentor von Nordi Mukiele (28.), Riyad Mahrez (45./Elfmeter), Jack Grealish (56.), Joao Cancelo (75.) und Gabriel Jesus (85.) gab es damals sechs verschiedene Torschützen für das Team von Trainer Pep Guardiola. Der Franzose Christopher Nkunku – heute für Citys Ligarivalen Chelsea aktiv – hielt Leipzig mit einem Tripplepack zwischenzeitlich im Spiel (42., 51., 73.).

Das zweite Aufeinandertreffen in dieser Gruppe konnten die Leipziger dann für sich entscheiden. Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai und André Silva sorgten für den Sieg von RB, Riyad Mahrez verkürzte für City. Durch den Erfolg sicherten sich die Leipziger die Teilnahme an der K.O.-Phase der UEFA Europa League und somit ein europäisches Überwintern.

Haaland-Show bei zweitem Duell

Und auch das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams war kaum weniger spektakulär. Das Hinspiel im Achtelfinale der Folgesaison endete mit einem 1:1-Remis. Damals trafen neuerlich Riyad Mahrez (27.) und der heutige City-Verteidiger Josko Gvardiol (70.) zum Endstand. Im Rückspiel folgte die große Show von Starstürmer Erling Haaland: Insgesamt fünf Tore erzielte der Norweger beim 7:0-Sieg von Manchester im Rückspiel (22., 24., 45. + 2, 53., 57.). Eine Auswechslung in der 63. Minute kostete Haaland wohl einen neuen Torrekord. Die weiteren Tore erzielten Ilkay Gündogan (49.) und Kevin de Bruyne (90. + 2).

