Rückblick: Österreichs letzter Sieg gegen Frankreich

Der 6. September 2008 – so lange liegt der letzte Sieg des ÖFB-Teams gegen Frankreich bereits zurück. Damals gewann man am ersten Spieltag der WM-Quali Gruppe G zuhause 3:1 gegen die Franzosen und brachte sich in eine gute Ausgangslage. Zur WM-Qualifikation reichte es dann aber doch nicht – man wurde hinter Serbien und Frankreich trotz gutem Start nur Gruppendritter. Am Donnerstag (live 20:45) möchte das ÖFB-Team wie damals 2008 wieder einen Sieg gegen die Franzosen einfahren.

Selbes Duell – andere Vorzeichen. Frankreich geht im Gegensatz zu 2008 diesmal als amtierender Weltmeister mit einer der qualitativ hochwertigsten Mannschaften in das Spiel gegen Österreich. Fast auf jeder Position ist die „Equipe Tricolore“ beschmückt mit Topstars oder Talenten, die in internationalen Topklubs allesamt kaum weg zu denken sind. Doch wie sahen die Mannschaften damals aus? Wie verlief der letzte Sieg des ÖFB-Teams? Hier im Rückblick:

Spielverlauf

Das ÖFB-Team ging damals im Ernst-Happel-Stadion früh in der achten Minute durch Marc Janko, damals noch beim FC Red Bull Salzburg aktiv, in Führung – die Vorlage kam durch einen Freistoß von Andreas Ivanschitz. Nach dem Treffer blieb es lange ruhig, erst in der 41. Minute setzte Österreich nach. Rene Aufhauser konnte nach einem Assist von Sebastian Prödl den Treffer zum 2:0 verzeichnen. Mit einer 2:0-Führung ging es dann auch in die Pause, nach der Pause musste man dann aber noch etwas zittern: Sidney Govou verkürzte in der 61. Minute auf 2:1. In der 72. Minute dann aber die Erlösung: Andreas Ivanschitz stellte nach einem verwandelten Elfmeter auf den 3:1-Endstand.

So spielte das ÖFB-Team:

So spielte Frankreich:

Bild: IMAGO