Rückblick: Salzburg siegt sensationell in Dortmund

Sturm Graz fordert in seinem heutigen Champions-League-Duell (ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) den Vorjahresfinalisten Borussia Dortmund auswärts heraus – wie einst das Überraschungsteam Salzburg 2018.

Trotz der klaren Außenseiterrolle vorab darf Österreichs Doublesieger ein historischer Erfolg eines Ligakonkurrenten leichte Hoffnungen machen: Der FC Salzburg siegte in der Europa-League-K.O.-Phase 2018 beim BVB mit 2:1.

Europacup-Höhenflug nach Auswärtssieg

Die damals in Hochform agierenden Salzburger setzten unter dem späteren Borussia-Coach Marco Rose zu einem internationalen Erfolgslauf an. Nach dem EL-Gruppensieg bezwang der einstige Serienmeister zunächst Real Sociedad, ehe der Auswärtscoup in Dortmund gegen das damalige Team des heutigen Sky-Experten Peter Stöger folgte. Von der damaligen BVB-Mannschaft ist heute zwar kein aktiver Profi mehr im Kader, allerdings verfolgte der BVB-Trainer Nuri Sahin die Partie damals von der Bank aus. Ebenso Ersatz war der heutige Sturm-Scout Christoph Leitgeb bei Salzburg.

Nach dem 2:1-Auswärtserfolg durch einen Doppelpack des nunmehrigen LASK-Profis Valon Berisha reichte daraufhin ein 0:0-Heimremis zum umjubelten Einzug ins Viertelfinale. Nachdem auch dort der Aufstieg über Lazio Rom gelang, endete Salzburgs Europacupreise erst im Halbfinale knapp gegen Olympique Marseille.

Berisha-Doppelpack ließ Salzburg in Dortmund jubeln

Die „Bullen“ überließen damals nach aggressivem Beginn den Hausherren mehr Spielanteile, verzichteten aber nicht auf schnelle Vorstöße nach vorne. Abgesehen von einem Hwang-Kopfball (28.) und einem Volley Diadie Samassekous (6.) jeweils neben das Tor brachte das zwar lange Zeit keine Chancen ein. Umgekehrt kam aber auch Dortmund kaum zu nennenswerten Möglichkeiten.

Ein Schürrle-Volley aus zehn Metern relativ knapp über das Tor (6.) sowie ein Weitschuss von Mahmoud Dahoud (28.) blieben das einzig Zählbare. Die Halbzeitpfiffe für die Hausherren kamen nach einer schwachen Vorstellung nicht überraschend. Zudem wäre Salzburg kurz vor der Pause noch in Führung gegangen. Die erste Doppelchance durch Hwang und Dabbur aus kurzer Distanz vereitelte erst Goalie Roman Bürki, ehe Marcel Schmelzer vor der Linie rettete (40.). Minuten später hämmerte Hwang den von Ömer Toprak abgefälschten Ball aus fast 20 Metern an die Stange (45.+1).

Es war so gesehen auch keine Überraschung, dass es bald nach Wiederbeginn tatsächlich 1:0 für die Gäste stand. Toprak hatte Hwang an der Strafraumgrenze von hinten zu Fall gebracht, Berisha den Elfer souverän verwertet. Auch in den folgenden Minuten fanden die Deutschen gegen die weiterhin aggressiven Salzburger keine Antworten, die Gäste hingegen präsentierten sich eiskalt. Im inzwischen starken Regen schickte Xaver Schlager nach einem Ballgewinn im Mittelfeld Stefan Lainer seitlich auf die Reise, der wiederum legte zurück zu auf Berisha, gegen dessen Hammer unter die Latte Bürki chancenlos war.

Es war ein weiterer Weckruf für die Borussia, die nun stärker auf den Anschlusstreffer drängte und durch Schürrle, der den Ball nach einer Flanke im Heranspringen über die Linie drückte, belohnt wurde. Viel mehr Gefahr kam von den Deutschen aber auch im Finish nicht mehr. Schürrle (75.) und der völlig frei stehende Sokratis mit einem schlechten Kopfball (81.) vergaben die besten Möglichkeiten. Auch Salzburg fand im Konter durch Fredrik Gulbrandsen (75.) und Takumi Minamino (79.) noch Chancen vor.

Fußball-Europa-League, Achtelfinale, Hinspiel: Borussia Dortmund – Red Bull Salzburg Endstand 1:2 (0:0). Signal Iduna Park, 53.700 Zuschauer

Torfolge: 0:1 (49./E.) Berisha , 0:2 (56.) Berisha, 1:2 (62.) Schürrle

Dortmund: Bürki – Castro, Sokratis, Toprak, Schmelzer – Dahoud, Weigl – Reus, M. Götze (61. Pulisic), Schürrle – Batshuayi (61. Philipp). Trainer: Peter Stöger

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer – Haidara (91. Yabo), Samassekou, Berisha, X. Schlager (73. Minamino) – Hwang (69. Gulbrandsen), Dabbur. Trainer: Marco Rose

Gelbe Karten: Toprak, Schürrle, Weigl bzw. Lainer, Caleta-Car, Minamino

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.