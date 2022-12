Rückblick: Spektakuläre Premier-League-Momente vom Boxing Day

Es ist wieder so weit. Nur acht Tage nach dem Finale der Fußball-WM 2022 in Katar ist die Premier League zurück. Sieben Spiele stehen am heutigen Montag an, alle davon seht ihr live bei Sky (Streame alle Partien vom Boxing Day in der Premier League mit dem Sky-X-Traumpass).

Traditionell wird am 26. Dezember (dem sogenannten „Boxing Day“) in der England immer gekickt. Auch acht Tage nach dem WM-Finale in Katar gibt es keine Ausnahme in der Premier League. Ganze sieben Spiele stehen auf dem Programm, unter anderem ist auch Tabellenführer Arsenal im Einsatz.

Am Boxing Day gab es stets spektakuläre Momente in Englands höchster Spielklasse. Es lohnt sich der Blick zurück auf spannende Partien in vergangenen Saisonen.

Manchester City gewinnt Torfestival gegen Leicester (2021/22)

Am Boxing Day der vergangenen Saison befand sich Manchester City in einem engen Titelrennen mit dem FC Liverpool, das sich bis zum letzten Spieltag hinziehen sollte. Am Boxing Day konnten die „Citizens“ ihren Vorsprung auf die Verfolger vorerst auf sechs Punkte ausbauen. Gelungen ist das durch einen 6:3-Heimsieg gegen Leicester City in einer durchaus unterhaltsamen Partie.

Arsenal mit Kantersieg gegen den späteren Absteiger Norwich (2021/22)

Der Tabellenführer der aktuellen Saison war auch im vergangenen Jahr zum Boxing Day furios unterwegs. Gegen das damalige Tabellenschlusslicht (und den späteren Absteiger) Norwich City gab es einen 5:0-Auswärtssieg für den FC Arsenal.

Manchester United gewinnt mit 4:3 gegen Newcastle (2012/13)

In der Saison 2012/13 konnte Manchester United seinen letzten Titel in der Premier League gewinnen. Am letzten Boxing Day unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson holten die „Red Devils“ einen spektakulären Last-Minute-Sieg gegen Newcastle United.

Aston Villa erkämpft sich Remis bei Chelsea (2007/08)

Der FC Chelsea lieferte sich in der Saison 2007/08 einen Dreikampf um die Premier-League-Trophäe mit Manchester United und dem FC Arsenal. Die Blues verpassten später knapp die Meisterschaft, nur zwei Punkte fehlten auf das erstplatzierte Manchester United. Ausschlaggebend waren wohl unter anderem die zehn Saison-Remis. Eines davon war das sehenswerte 4:4 gegen Aston Villa.

Boxing Day 1963 mit 66 Toren

Und weil ein Spiel nicht reicht, sind hier gleich zehn aus dem Jahr 1963. Heraus sticht hier der 10:1 Sieg des heutigen Zweitligisten FC Fulham gegen den aktuellen Drittligisten Ipswich Town. Aber auch in den anderen Spielen fielen reichlich Tore: Der spätere Meister FC Liverpool fuhr genauso wie Chelsea und Blackburn einen Kantersieg ein. Burnley gewann mit 6:1 gegen das zu Saisonende zweitplatzierte Manchester United. Insgesamt ein Spieltag, den es in der Form wohl nicht mehr geben wird.

