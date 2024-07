Max Eberl hat am Dienstag mit Aussagen zu Leon Goretzka aufhorchen lassen.

„Wir besprechen die Dinge vertrauensvoll, nicht in der Öffentlichkeit. Aber klar: Die Konkurrenzsituation im Mittelfeld wird extrem groß werden. Jeder Spieler muss am Ende für sich entscheiden, was sein nächster Schritt ist und ob er den Konkurrenzkampf annimmt“, sagte Bayerns Sportvorstand Eberl bei der Präsentation von Neuzugang Joao Palhinha über Goretzkas Perspektive beim deutschen Rekordmeister auf Sky Nachfrage. Nach Rückendeckung klingen diese Worte sicherlich nicht.

Der Mittelfeldspieler hat beim FC Bayern einen schweren Stand und zählt wie viele andere Stars zu den Abgangskandidaten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Goretzka zuletzt aber eine zweite Chance gegeben.

Der 29-Jährige hat in München noch einen Vertrag bis 2026.

(skysport.de)