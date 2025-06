Rückkehr in die F1? Vettel bestätigt Gespräche mit Red Bull

Viele Fans sehnen sich schon fast nach einem Comeback von Sebastian Vettel. Dass der Heppenheimer wieder in ein Formel-1-Cockpit steigen wird, scheint nahezu ausgeschlossen. Doch der viermalige Weltmeister könnte in anderer Funktion zurückkehren.

Wie Vettel selbst im ORF-Podcast Sport am Sonntag bestätigte, führt er Gespräche mit Red Bull – als potenzieller Nachfolger von Dr. Helmut Marko.

„Wir sind im Austausch, was das Thema angeht. Vielleicht nicht so intensiv und in der Tiefe, aber wir sprechen“, sagte Vettel. Gegenüber Sky Sport hatte Red Bulls Motorsport-Berater Marko Mitte April – am Rande des Großen Preises von Saudi-Arabien – sich zu einem möglichen Engagement des Ex-F1-Stars geäußert. „Er wäre der ideale Nachfolgekandidat“, hatte der 82-Jährige gemeint.

Seit mittlerweile 20 Jahren ist Marko als Motorsport-Berater bei Red Bull Racing tätig. Der gebürtige Grazer habe allerdings laut eigener Aussage mittlerweile ein Alter erreicht, in dem man sich zumindest langsam gedanklich mit dem Aufhören beschäftigt.

Marko-Vertrag bis 2026 – folgt dann Vettel?

„Er hat schon ein paar Mal gesagt, dass er aufhören wird, aber er ist immer noch da und ich wünsche mir, dass er noch ganz lange da ist“, sagte Vettel nun. Marko hat zum aktuellen Zeitpunkt noch einen Vertrag bis Ende 2026.

Vettel hatte Ende 2022 seine aktive Karriere in der Formel 1 – nach 17 Jahren in der Königsklasse des Motorsports – beendet. Mehr Zeit für die Familie war der Hauptgrund für diesen Schritt. Mit Frau Hanna hat er drei Kinder.