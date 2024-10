Rückkehr in die USA: Klagenfurt löst Vertrag mit Soto auf

Wie Austria Klagenfurt am Dienstag bekanntgibt, hat sich der Verein mit Sebastian Soto auf die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses verständigt.

Der Stürmer hatte sich Ende August bei einem Einsatz für die zweite Mannschaft der Klagenfurter eine schwere Knieverletzung zugezogen, sein Vertrag wäre am Ende der Saison 2024/25 ausgelaufen.

„Viel Pech gehabt“

„Sebastian Soto und sein Berater sind auf uns zugekommen und äußerten diesen Wunsch, dem haben wir entsprochen. Der Bursche hat sehr viel Pech gehabt, was bitter für ihn, aber auch ärgerlich für uns ist, da wir uns viel von ihm versprochen hatten. Wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste“, so Klagenfurts Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Soto, zweimaliger Teamspieler der USA, war im Sommer 2022 vom englischen Zweitligisten Norwich City in die Kärntner Landeshauptstadt gewechselt. Für den 24-Jährigen stehen 19 Einsätze (ein Treffer) für die Waidmannsdorfer in der Statistik. Anfang September war Soto in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck am Knie operiert worden, die Reha-Phase setzt er nun in seiner kalifornischen Heimat fort.

Es war nicht die einzige schwere Verletzung, die Soto während seiner Zeit in der Kärntner Landeshauptstadt zurückgeworfen hatte. Im Sommer 2023 musste sich der Angreifer bereits einer Bandscheiben-OP unterziehen, verpasste in der Vorsaison fast den gesamten Herbst. Er kämpfte sich zwar wieder heran, wurde aber immer wieder ausgebremst. Nun entschied sich Soto in Absprache mit seinem Management für einen Neustart.

Bild: GEPA