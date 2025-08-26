Rückkehr mit 45: Venus Williams verliert bei den US Open

Altstar Venus Williams hat bei ihrer Rückkehr auf die größte Tennis-Bühne eine Überraschung trotz couragierter Vorstellung verpasst. Die 45-Jährige unterlag bei den US Open in der ersten Runde der Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 1:6 – zeigte 28 Jahre nach ihrem Debüt in New York aber phasenweise eine bemerkenswerte Leistung.

Williams avancierte beim Grand-Slam-Highlight im Big Apple zur ältesten Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in der ersten Runde gescheitert war. Für die US-Amerikanerin, Turniersiegerin von 2000 und 2001, war es die insgesamt 25. Teilnahme. Zuvor hatte sie bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten, das sie zusammen mit Landsmann Reilly Opelka bestritt.

Ihre Zukunftspläne ließ Williams im Anschluss offen. „Mein Ziel ist es, das zu tun, was ich will. Ich bin allen, die mir eine Wildcard gegeben haben, so dankbar“, sagte sie. Die Australian Open seien noch „weit weg“, fügte sie angesprochen auf einen möglichen Start in Melbourne im Januar 2026 an.

Venus Williams bricht im dritten Durchgang ein

Für ihre Rückkehr im Einzel bekam sie die größte Bühne: Im gut 23.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadium bot sie der Weltranglisten-13. Muchova vor allem im zweiten Satz einen großen Kampf. Im entscheidenden Durchgang ging ihr dann die Puste aus. Nach einem frühen Break im dritten Satz ließ sich Muchova nicht mehr aufhalten. Die French-Open-Finalistin von 2023 nutzte nach genau zwei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum Sieg. Unter großem Applaus ging Williams vom Platz.

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin hatte im Juli nach 16 Monaten Pause ihr Comeback in Washington erst im Doppel und später auch im Einzel gegeben. In der Einzelkonkurrenz drang sie bis ins Achtelfinale vor. Mit ihrem ersten Einzel-Sieg seit fast zwei Jahren avancierte sie zur ältesten Matchwinnerin auf der WTA-Tour seit 21 Jahren.

Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte. In ihrer langen Karriere hat sie 7 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams und zwei im Mixed. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.

(SID)/Bild: Imago