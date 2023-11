Rückkehr nach Europa? Messi äußert sich

853 Pflichtspiele hat Lionel Messi auf Vereinsebene in Europa für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain absolviert – und es werden wohl keine weiteren dazukommen. Der Weltmeister glaub nicht an eine Rückkehr, er sieht seine Zukunft weiter bei Inter Miami in der MLS.

„Jetzt, wo ich einen Schritt nach vorne gemacht habe, indem ich in die Vereinigten Staaten gekommen bin, glaube ich nicht, dass ich jemals wieder nach Europa zurückkehren werde, um dort zu spielen. Natürlich werde ich es für den Rest meines Lebens vermissen, in der Champions League oder in LaLiga zu spielen, Spiele mit einem besonderen Flair. Aber ich habe es so sehr genossen, wie ich konnte, und bin deshalb nicht frustriert“, sagte Messi in einem Interview mit „France Football“.

Eigentlich wollte Messi nach seinem Abschied von Barca, eines Tages wieder zum Verein zurückzukehren. Doch dies sei „nicht möglich“ gewesen.

Im Sommer unterschrieb Messi bei Inter Miami, obwohl ihm „eine Menge“ Angebote vorgelegen haben. Laut Messi neben Barca auch von anderen europäischen Vereinen und aus Saudi-Arabien. Dass die Wahl auf Miami fiel, bezeichnet Messi heute als „eine Entscheidung, die wir gerne getroffen haben“: „Wir genießen den Alltag viel mehr als früher mit meiner Familie. Wir können viel mehr Dinge zusammen unternehmen, ich kann mit meiner Frau und meinen Kindern Momente teilen, die ich früher verpasst habe.“

Bild: Imago