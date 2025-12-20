Rückkehr nach Europa: Thiago Silva unterschreibt bei Ex-Klub

Routinier Thiago Silva kehrt nach Europa zurück! Der 41-jährige Abwehrspieler wurde am Samstag beim FC Porto vorgestellt. Silva unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende, mit Option auf ein weiteres Jahr.

Zuletzt stand Silva bei Fluminense in Brasilien unter Vertrag, wo er eigentlich bis Juni 2026 bleiben und seine Karriere beenden wollte. Die räumliche Trennung von seiner Familie in London – seine Söhne spielen im Nachwuchs des FC Chelsea – sowie der Wunsch nach einem weiteren Anlauf auf die Weltmeisterschaft führten jedoch zur vorzeitigen Vertragsauflösung.

Bereits in der Rückrunde der Saison 2004/05 gehörte Silva dem Kader des FC Porto an, kam damals als 20-Jähriger jedoch nicht bei den Profis zum Einsatz. Im Training sammelte er Erfahrungen mit Spielern wie Hélder Postiga, Diego, Hugo Almeida, Carlos Alberto, Nuno Espírito Santo und Maniche.

(Red.) / Bild: Imago