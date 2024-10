Rückkehr nach Frankreich? Pogba äußert sich

Die Verhandlungen zwischen Paul Pogba und Juventus über eine vorzeitige Vertragsauflösung verlaufen laut Fabrizio Romano wie erwartet.

Damit wäre der 31-Jährige ablösefrei und könnte selbst über seinen nächsten Karriereschritt entscheiden. Lange Zeit wurde spekuliert, dass Pogba in die USA wechseln und in der Major League Soccer (MLS) spielen könnte. Doch auch eine Rückkehr nach Frankreich ist nicht ausgeschlossen.

Pogba schließt Wechsel in die Ligue 1 nicht aus

In einem Interview mit L’Equipe zeigte sich der Mittelfeldspieler offen für einen Wechsel in die Ligue 1. Dort hat er bis dato noch nie gespielt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber wieso nicht in der Ligue 1 spielen? Dazu würde ich nicht Nein sagen.“

Obwohl Pogbas Vertrag bei Juventus eigentlich bis 2026 läuft, wird bereits an einer vorzeitigen Vertragsauflösung gearbeitet. Thiago Motta, der Trainer der Bianconeri, plant nicht mehr mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler.

Nach einer Dopingsperre, die kürzlich vom Internationalen Sportsgerichtshof auf 18 Monate verkürzt wurde, könnte Pogba ab März 2025 wieder auf den Platz zurückkehren.

