Rückkehr offiziell: Barcelona holt Verteidiger Cancelo

Die Rückkehr ist perfekt: Nur zwei Tage nach dem Sieg im spanischen Supercopa-Finale gegen Erzrivale Real Madrid holt der FC Barcelona João Cancelo vom saudi-arabischen Klub Al-Hilal.

Der Rechtsverteidiger wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis nach Spanien, wie der Klub am Dienstag bekanntgab. Laut verschiedenen Medienberichten soll die Leihgebühr für den Portugiesen knapp vier Millionen Euro betragen.

Cancelo hatte bereits in der Saison 2023/24 leihweise von Manchester City für die Katalanen gespielt, ehe es den 64-fachen portugiesischen Nationalspieler in die Wüste zog. Bei Barcelona kam der 31-Jährige auf 42 Pflichtspiele, erzielte dabei vier Tore und bereitete fünf weitere vor.

Foto: IMAGO