Rückkehr perfekt: Arnautovic wechselt zu Inter

ÖFB-Nationalteam-Rekordtorschütze Marko Arnautovic ist nach 13 Jahren zum 19-maligen italienischen Meister Inter Mailand zurückgekehrt.

Arnautovic könnte sein Debüt bei den „Nerazzurri“ am kommenden Samstag im ersten Ligaspiel der neuen Saison gegen Monza geben. Dem 34-Jährigen winkt ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro pro Saison, berichtete die Zeitung „Gazzetta dello Sport“.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Inters Coach Simone Inzaghi soll sich stark für die Verpflichtung von Arnautovic eingesetzt haben. Der Wiener hatte in den vergangenen Tagen seinen festen Willen signalisiert, sich vom FC Bologna zu trennen, bei dem er noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Für die „Rossoblu“ hatte er in den vergangenen zwei Jahren 25 Pflichtspiel-Tore erzielt. Im Frühjahr kam Arnautovic aufgrund von Blessuren nicht mehr wirklich in Fahrt, mit Trainer Thiago Motta soll es laut Berichten auch zu Unstimmigkeiten gekommen sein.

Zu Inter, einer der besten europäischen Adressen, hatte es Arnautovic schon einmal geschafft, und zwar 2009/10 als 20-jähriger Jungstürmer. In dieser Spielzeit holten die Norditaliener unter Trainer Jose Mourinho das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League, wobei es der zu Saisonbeginn verletzte Österreicher nur auf drei Einsätze in der Serie A brachte und in Cup und Champions League Zuschauer blieb. Arnautovic zog 2010 zu Werder Bremen weiter, ehe es nach England (Stoke, West Ham) und China (Shanghai) weiterging.

Mourinho wollte seinen ehemaligen Schützling nun wieder holen. Ein Transfer zur AS Roma kam aber nicht zustande. Die von den Römern gebotene Ablösesumme von sechs Millionen Euro soll Bologna zu wenig gewesen sein.

Bild: Inter Mailand