Rückkehr perfekt! Sturm Graz holt Gazibegovic zurück

Jusuf Gazibegovic kehrt zum SK Sturm Graz zurück! Das geben die Grazer am Dienstag offiziell bekannt.

Der 25-jährige Rechtsverteidiger, der vor knapp einem Jahr zum 1. FC Köln wechselte, unterzeichnet einen Leihvertrag bis Sommer 2026 bei seinem Ex-Klub.

Gazibegovic absolvierte insgesamt 13 Partien für die Kölner und stieg im Sommer in die Deutsche Bundesliga auf. Davor war der gebürtige Salzburger von Sommer 2020 bis Winter 2024 in 177 Pflichtspielen für den SK Sturm aktiv und trug als Stammspieler seinen Teil zu zwei Meistertiteln und zwei Cupsiegen bei.

„Jeder weiß, wieviel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich hoffe, viel Spielzeit zu sammeln, will gemeinsam mit der Mannschaft jeden Tag hart arbeiten und will dem Team dabei helfen, das Maximum aus jeder einzelnen Partie herauszuholen. Ich kann den Vorbereitungsstart kaum erwarten und freue mich jetzt schon extrem darauf, das erste Mal wieder in Liebenau aufzulaufen“, so Gazibegovic.

Parensen: „Musste nicht lange überlegen“

Michael Parensen, Geschäftsführer Sport der Grazer: „Mit Jusuf Gazibegovic bekommen für das kommende Halbjahr einen Spieler, der beide Außenverteidigerpositionen auf sehr hohem Niveau abdecken kann, der unseren Verein und unseren Spielstil bestens kennt und einen echten Mentalitätsspieler, der uns mit all seinen Fähigkeiten sehr gut tun wird. Wir wollen mit Gazi unsere Optionen in der Defensive erweitern, als sich durch seine zuletzt geringen Spielzeiten in Köln die Chance auftat, ihn leihweise wieder nach Graz zu holen, mussten wir nicht lange überlegen. Wir freuen uns auf Gazis Rückkehr und sind davon überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen kann.“

