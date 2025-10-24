Rückkehr perfekt: Torhüter Casali wechselt nach Altach

Der SCR Altach holt Torhüter Tino Casali zurück: Durch den Transfer reagieren die Vorarlberger auf den aktuellen Engpass auf der Tormann-Position.

Nachdem die Ersatztorhüter Daniel Antosch aufgrund einer Daumenverletzung sowie Paul Piffer aufgrund von Rückenproblemen ausfallen, soll Casali zumindest bis zum Winter die Sorgen auf der wichtigen Position verringern. Den Transfer gab Coach Fabio Ingolitsch auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Bundesliga-Duell gegen den TSV Hartberg (Samstag ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria sowie mit Sky Stream!) bekannt.

Stammgoalie Dejan Stojanovic soll im Herbst weiter gesetzt bleiben, mit Casalis Rückkehr allerdings das derzeitige Personalproblem gelöst werden. Am letzten Spieltag musste aufgrund der Verletzungen sogar Torwarttrainer Martin Kobras auf der Bank Platz nehmen.

Casali mit langer Altach-Vergangenheit

Casali stand bereits von 2020 bis 2023 beim SCRA unter Vertrag und absolvierte währeddessen 63 Spiele für die Vorarlberger. Nach zwei Jahren bei Eintracht Braunschweig mit nur einem Einsatz aufgrund eiens Kreuzbandrisses war der Ex-Bundesliga-Profi zuletzt vereinslos. Aus diesem Grund konnte Altach noch außerhalb der Transferzeit den Zugang fixieren.

„Tino bringt nicht nur Qualität und Erfahrung mit, sondern auch den richtigen Charakter, um uns zu unterstützen“, ist Sportdirektor Philipp Netzer über die Rückkehr erfreut.

Auch der Rückkehrer ist über sein SCRA-Coemback erfreut: „Ich bin voll fit und bereit zu spielen. Trotzdem kenne ich in Altach für die kommenden Monate meine Rolle und werd sie mit vollem Einsatz erfüllen. Ich habe so die Möglichkeit auf höchstem Level zu trainieren und mich auf meine nächste Aufgabe bestmöglich vorzubereiten.“

(Red./SCR Altach).

Beitragsbild: GEPA.