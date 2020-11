Rückkehr von Müller & Co? Matthäus: “Führt kein Weg dran vorbei”

Matthäus über Löw als Spielerentwickler: “Die Entwicklung hat nicht so stattgefunden, wie er sich das vorgestellt hat. In den letzten Spielen war viel Sand im Getriebe. Er glaubt an diese Qualität, aber diese ist einfach nicht so groß, dass die Erwartungen, die er selbst an diese Mannschaft stellt, erfüllt werden können. Es sind zu viele Spieler dabei, die mit sich selbst zu kämpfen haben und nicht das Niveau haben, den Unterschied auszumachen. Deswegen wird meiner Meinung nach kein Weg daran vorbeiführen, Hummels und Co. wieder zurückzuholen. Dieser Spieler konnte er einfach nicht ersetzen.

Matthäus: “Dinge, die ein Trainer zu verantworten hat”

Matthäus zur Trainerdiskussion: “Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber sie ist angebracht. Irgendwo kommt er nicht mehr so an die Mannschaft heran, seine Schachzüge funktionieren nicht so wie gewünscht. Er hat gestern in einer Viererkette gespielt, ich sage aber schon seit Monaten, dass ich diese Mannschaft eher mit einer Fünferkette sehe, weil man viele Probleme defensiv hat. Gestern hat man aber auch in der Offensive keine Akzente gesetzt. Das ist viel zu wenig. Das sind alles Dinge, die ein Trainer zu verantworten hat. Natürlich würde ich jetzt vor dem Turnier nicht mehr alles ändern, aber mit den Ergebnissen des Turniers muss er sich auseinandersetzen. Und wenn die nicht stimmen, dann muss der DFB ganz klar nachdenken, ob man noch mit dem Trainer Löw zur WM 2022 fliegt.”

Matthäus über Flick, Klopp, Rangnick & Kuntz

Matthäus zu den Trainer-Alternativen: “Es gibt Alternativen, aber die stehen bei Vereinen unter Vertrag. Hansi Flick kennt den DFB in und auswendig. Dann ist da noch Jürgen Klopp. Jeder liebt ihn. Er könnte mit seiner emotionalen Art die Spieler erreichen. Es tut sich aber keiner zur Zeit an, weil sie auch die Schwierigkeit sehen – generell beim DFB. Wie gesagt: Wenn es schlecht laufen sollte bei der EM, ist Löw nicht mehr zu halten. Und wenn es super laufen sollte, sollte sich Löw vielleicht Gedanken machen, im Zeitpunkt des großen Erfolgs aufzuhören.”

Matthäus über Rangnick und Kuntz als mögliche Löw-Nachfolger: “Ralf Rangnick mit seiner Erfahrung wäre auf jeden Fall eine Alternative. Er hat in seiner Vita vieles vorzuweisen und auf Schalke, bei Leipzig und Hoffenheim gezeigt, dass er Mannschaften entwickeln kann. Stefan Kuntz macht bei der U21 einen guten Job. Es wäre eine Experiment mit ihm.”

Bild: Getty