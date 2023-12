Rückkehr zum SK Sturm vorstellbar? Das sagt Klublegende Jantscher

Sturm-Klubikone Jakob Jantscher hat in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis zu einer möglichen Rückkehr zum SK Sturm Stellung bezogen.

Dabei machte der 34-Jährige klar, dass er in aktiver Rolle als Spieler wohl nicht mehr zu den Grazern zurückkehrt. „Ich glaube, dass meine aktive Karriere im Ausland zu Ende gehen wird. Man kann sowas nie vorhersagen, aber ich denke, dass ich nach dieser Saison noch maximal zwei Jahre im Ausland dranhängen werde und dann habe ich fertig“, sagte Jantscher.

Dennoch kann sich der Angreifer gut vorstellen, nach Ende seiner aktiven Laufbahn in einer anderen Funktion bei den Grazern tätig zu sein. „Es hat damals schon Gespräche mit Andreas Schicker gegeben und da waren auch Themenpunkte dabei, in denen ich mich selbst wiederfinde. Grundsätzlich zum Beispiel der Scouting-Bereich, in dem ich mich gut einbringen könnte, weil ich weiß, welches Profil der Verein sucht. Das würde mich interessieren“, erlärte Jantscher.

„Ich bin ein Typ, der das Maximum herausholen will“

Ob er seine Karriere in Hongkong bei seinem aktuellen Klub Kitchee SC beenden wird oder nochmal ein weiteres Abenteuer wagt, ließ Jantscher offen.

„Ich habe Vertrag bis Mai 2024. Es gibt die Option auf eine Vertragsverlängerung und die liegt größtenteils bei mir. Es ist für mich jetzt sportlich gut gelaufen und in Asien bist du mit 34 Jahren noch kein alter Spieler. Also es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass man dann nochmal weitergeht und etwas anderes in Asien sieht. Ich bin ein Typ, der das Maximum herausholen will. Das betrifft das Sportliche und natürlich auch das Finanzielle“, sagte Jantscher, der bislang in 16 Spielen für seinen neuen Klub acht Treffer und vier Assists beisteuerte.

