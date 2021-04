“Rückrunden-Leader” St. Pauli feiert vierten Sieg in Folge

via

via Sky Sport Austria

Der FC St. Pauli hat seine Siegesserie als beste Rückrunden-Mannschaft der 2. deutschen Fußball-Bundesliga ausgebaut.

Die Hamburger gewannen am Samstag im Millerntor-Stadion gegen die Würzburger Kickers mit 4:0 und sprangen vorerst auf den sechsten Platz. Bei den “Kiezkickern” mit Dejan Stojanovic im Tor fehlte Stürmer Guido Burgstaller aus privaten Gründen, wie der Club bekannt gab. St. Pauli feierte den vierten Sieg in Serie und den elften Erfolg in den jüngsten 14 Spielen.

Dagegen schwinden die Hoffnungen der Würzburger auf den Klassenverbleib. Der Tabellenletzte, bei dem Stefan Maierhofer nicht im Kader stand, hat sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei fünf ausstehenden Spielen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.