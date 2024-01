Rückschlag für Herzog: Südkorea verpasst Sieg gegen Jordanien

Mitfavorit Südkorea hat auf dem Weg zum angestrebten ersten Asien-Cup-Titel seit 1960 die ersten Punkte abgegeben.

Die Südkoreaner, bei denen Andreas Herzog als Assistent von Teamchef Jürgen Klinsmann fungiert, mussten sich beim Fußball-Kontinentalturnier in Katar nach ihrem Auftaktsieg gegen Bahrain (3:1) am Samstag gegen Jordanien mit einem 2:2 (1:2) begnügen. Das Unentschieden retteten die „Taegeuk Warriors“ in Doha erst in der Nachspielzeit.

Südkorea bleibt trotz Punkteverlust auf Achtelfinal-Kurs

Mit vier Punkten aus zwei Spielen liegt Südkorea vor dem Gruppenfinale am Donnerstag gegen Malaysia weiterhin klar auf Achtelfinal-Kurs. Der Favorit ging durch einen Elfmeter von Topstar Son Heung-min früh in Führung (9.). Ein Eigentor von Park Yong-woo (37.) und ein Treffer von Yazan Al-Naimat (45.+6) sorgten aber noch vor der Pause für die Wende. Die Jordanier verteidigten leidenschaftlich, im Finish lenkte Yazan Al-Arab allerdings einen Schuss von Hwang In-beom ins eigene Tor (91.). Klinsmann ballte die Fäuste.

Jordanien führt die Gruppe E punktegleich mit Südkorea an. Die beiden Gruppenbesten sowie die vier besten Dritten der sechs Pools erreichen das Achtelfinale.

(APA).

Beitragsbild: Imago.