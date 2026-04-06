Rückschlag für Pöltl & Raptors im Kampf um direkte Playoff-Plätze

Die Toronto Raptors haben am Ostersonntag (Ortszeit) im vorletzten Auswärtsspiel der regulären Saison in der National Basketball Association (NBA) bei den Boston Celtics 101:115 verloren.

Jakob Pöltl bilanzierte mit 14 Punkten und zwei Rebounds in 20:05 Einsatzminuten. Die Kanadier liegen mit 43:35-Siegen bei noch vier ausstehenden Partien auf Platz sieben in der Eastern Conference. Die besten sechs qualifizieren sich direkt für das Play-off.

„Obwohl wir einiges liegen gelassen und am Rebound unterlegen waren, haben wir das Spiel bis zum Schlussviertel mit viel Einsatz offen gehalten“, sagte der 30-jährige Center aus Wien. „Am Ende war Boston aber besser und hat seine Qualität ausgespielt.“ Erst ein 6:16-Start in die letzten zwölf Minuten hatte die Raptors auf die Verliererstraße gebracht. Ja’kobe Walter führte Toronto mit 16 Punkten an.

Siege für Charlotte und Orlando

Das Restprogramm der Raptors vor der K.o.-Phase umfasst zunächst zwei Heimspiele gegen Miami Heat (41:37) am Dienstag und Donnerstag. Am Freitag sind die Kanadier bei den New York Knicks zu Gast, ehe sie zum Abschluss am Sonntag die Brooklyn Nets empfangen.

Die Charlotte Hornets (43:36) gewannen bei den Minnesota Timberwolves 122:108 und damit zum vierten Mal hintereinander. Mit Orlando Magic (42:36) blieb durch ein 112:108 bei den New Orleans Pelicans auch ein weiterer Verfolger der Raptors siegreich.

45-Punkte-Gala von Cooper Flagg

Der 19-jährige Cooper Flagg ließ seinem 51-Punkte-Auftritt gegen Orlando vom Freitag eine weitere Gala folgen. Zum 134:128 der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers steuerte der im NBA-Draft 2025 an erster Stelle ausgewählte Forward 45 Zähler bei. Hinzu kamen acht Rebounds und neun Assists. Damit stach Flagg selbst LeBron James aus, der es auf 30 Punkte, neun Rebounds und 15 Vorlagen brachte. NBA-Leader und Titelverteidiger Oklahoma City Tunder erzielte beim mühelosen 146:11 gegen Utah Jazz das höchste Score im Spieljahr.

Starkes Comeback von Curry

Basketball-Superstar Stephen Curry hat sich nach seiner langen Verletzungspause mit einer starken Leistung zurückgemeldet. Der 38 Jahre alte Point Guard erzielte in seinem ersten Spiel seit dem 30. Januar 29 Punkte, zwei Rebounds und vier Assists und war damit bester Werfer der Golden State Warriors, die knapp mit 116:117 gegen die Houston Rockets verloren.

Curry hatte wegen eines Patellasehnenproblems am rechten Knie 27 Begegnungen sowie das All-Star-Game Mitte Februar verpasst. „Wir hatten das Spiel im Griff, dann haben sie die Nummer 30 eingewechselt“, sagte Houstons Kevin Durant über seinen früheren Teamkollegen Curry: „Und er hat sich so mühelos wieder ins Spiel eingefunden. Er trifft so schnell und sah nach ein paar Monaten Pause einfach unglaublich aus.“

Die Warriors und Curry liegen in der Western Conference auf Platz zehn und werden sicher am Playin-Tournament teilnehmen. „Man spürt es einfach“, sagte Coach Steve Kerr: „Wir sind wieder dabei, mit Steph sind wir wieder im Fight.“

(APA/SID) / Foto: IMAGO