Rückschlag für Sturm: Kapitän Hierländer im Training verletzt

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm muss in der Vorbereitung auf die Frühjarssaison vorerst auf Kapitän Stefan Hierländer verzichten. Wie die Grazer mitteilten, zog sich Hierländer am Montag im Training einen Muskelfaserriss an der Wade zu.

Der 31-jährige wird nicht zur Mannschaft ins Kurztrainingslager nach Catez (Slowenien) nachreisen, sondern diese Woche umgehend mit der Therapie in Graz beginnen.

Für das am Montag beginnende Wintertrainingslager in der Türkei ist Hierländer aber eingeplant. Er wird nach aktuellem Stand der Dinge mit im Flieger nach Side sitzen und seine weiteren Therapie und Trainings im Trainingslager absolvieren.

Quelle: SK Sturm/Bild: GEPA