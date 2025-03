Rückschlag im Playoff-Rennen für Kasper und Detroit

Marco Kasper ist mit den Detroit Red Wings erneut leer ausgegangen und muss um den Playoff-Start in der National Hockey League (NHL) bangen.

Trotz 49 Schüssen auf das Tor von Senators-Goalie Linus Ullmark verloren die Red Wings am Montag (Ortszeit) in Ottawa mit 1:2. Kasper blieb ohne Scorer-Punkt, Detroit liegt in der Eastern Conference nach der sechsten Niederlage in Folge weiter außerhalb der Playoff-Plätze.

Die Niederlage gegen Ottawa war doppelt bitter, da die Senators ein direkter Konkurrent sind. Der einige starke Paraden zeigende Ullmark wurde danach als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Alleine im Mitteldrittel schoss Detroit 27 Mal auf das vom Schweden gehütete Tor.

(APA)

Bild: Imago