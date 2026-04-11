Rückschlag im Titelkampf: Arsenal verliert gegen Bournemouth

Der FC Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier League gepatzt.

Der Tabellenführer unterlag dem AFC Bournemouth 1:2 (1:1) und kassierte auf der Jagd nach dem ersten Meistertitel seit 22 Jahren einen Rückschlag. Verfolger Manchester City liegt zwar neun Punkte zurück, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Zudem treffen beide Teams am 19. April in Manchester aufeinander.

Nach zuletzt acht Ligaspielen in Folge ohne Niederlage war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Viktor Gyökeres (35., Handelfmeter) für Arsenal zu wenig. Eli Junior Kroupi (17.) und Alex Scott (74.) erzielten die Treffer der Gäste. Havertz vergab eine Kopfballchance (20.) und wurde in der 54. Minute ausgewechselt.

Arsenal verpatzte damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Sporting Lissabon. Das Hinspiel in Portugal hatten die Gunners durch ein spätes Tor von Havertz etwas glücklich 1:0 gewonnen.

(SID)/Beitragsbild: imago