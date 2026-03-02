Rückschlag im Titelkampf! Real kassiert Heimpleite gegen Getafe

Real Madrid hat sich ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappé im engen Meisterrennen der spanischen La Liga einen weiteren dicken Patzer geleistet. Die Königlichen verloren im Bernabeu das „kleine“ Stadtderby gegen den FC Getafe überraschend mit 0:1 (0:1). Damit muss Real den Erzrivalen FC Barcelona auf vier Punkte davonziehen lassen. ÖFB-Teamkapitän David Alaba war bis zur 55. Spielminute im Einsatz. Erst in der Vorwoche hatte das Team von Álvaro Arbeloa durch ein 1:2 gegen Osasuna den Spitzenplatz an die Katalanen abgeben müssen.

Martín Satriano (39.) schockte Real mit einer traumhaften Volleyabnahme aus 17 Metern. Bis dahin hatten nur die Königlichen gespielt und durch Vinicius Junior (13.) und Arda Güler (24.) beste Gelegenheiten ausgelassen. In Durchgang zwei kam der Tabellenzweite gegen das Mittelfeld-Team aus der Kleinstadt vor den Toren Madrids kaum gefährlich durch. In der Schlussoffensive köpfte Antonio Rüdiger nach einem Eckball knapp vorbei (75.), auch Rodrygo fehlten nur Zentimeter (79.). Franco Mastantuono sah in der Nachspielzeit (90.+5) noch die Rote Karte. Dann musste auch Getafe-Profi Liso (90.+7) mit Gelb-Rot vom Platz.

Mbappé war am Montag in seiner Heimat Frankreich gewesen, um sich weiteren Untersuchungen an seinem seit längerer Zeit Probleme machenden Knie zu unterziehen. Vorerst sei keine Operation geplant, die Verletzung, die Real als „Knieverstauchung“ betitelte, solle konservativ behandelt werden. Ob der 27 Jahre alte Mbappé für Real im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City (11. und 17. März) auflaufen kann, ist unklar.

(SID) / Bild: Imago