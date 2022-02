via

via Sky Sport Austria

In der 114. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit FC Red Bull Salzburg- und Nationalteamspieler Nicolas Seiwald. Der 20-Jährige spricht unter anderem über seine schnelle Genesung nach der Knie-OP, Mentaltraining, seinen Bruder, mit dem er die Leidenschaft für Fußball teilt und wieso das Champions League-Achtelfinale gegen den FC Bayern so besonders für ihn ist.