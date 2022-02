In der 115. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit SK Rapid Wien-Innenverteidiger Kevin Wimmer. Der 28-Jährige spricht unter anderem über seine langwierige Verletzung, das Europacup-Aus, die österreichische Bundesliga, seine Zeit in England und die Freundschaft zu Heung-min Son. Außerdem verrät Kevin Wimmer, welcher Rapidler der beste Formel 1-Spieler ist und ob Rapid in die Meistergruppe kommt.