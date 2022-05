via

In der 121. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit Bernhard Zimmermann, Shootingstar vom SK Rapid Wien. Der Goalgetter erzielte im 336. Wiener Derby das 1:0 für die Hütteldorfer, flog in der zweiten Hälfte allerdings mit Gelb-Rot vom Platz. Der 20-Jährige spricht unter anderem über seinen Torjubel beim Wiener Derby, seine europäischen Lieblingsvereine sowie seine Zukunft bei den Grün-Weißen.