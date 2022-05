In der 122. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit Romano Schmid, Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen. Der 22-Jährige spricht unter anderem über den Aufstieg mit Werder Bremen in die deutsche Bundesliga, die Aufstiegsfeier und die Saison in Bremen. Außerdem geht es ums Nationalteam und die Einberufung in die U21-Nationalmannschaft.