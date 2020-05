via

via Sky Sport Austria

Die beiden Rapid-Innenverteidiger Christopher Dibon und Mario Sonnleitner plaudern in Ruf mich an – der ABSTAUBER-Podcast | Folge 63 mit Johannes Brandl über das Kleingruppentraining, was die Quarantäne mit ihnen angestellt hat & die Lust jemanden umzuschneiden.

Jetzt abonnieren & anhören