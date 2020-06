via

via Sky Sport Austria

In Folge 65 von “Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast” haben Sky-Moderator Johannes Brandl und Abstauber Martin “Beef” Grath mit Stefan Kulovits vom SV Sandhausen telefoniert. Der 37-Jährige hat u.a. darüber gesprochen, wie es als “Stand-by Profi” läuft und ob er sich eine Rückkehr zum SK Rapid Wien in anderer Funktion vorstellen kann.

