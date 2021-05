via

In der 93. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit Wolfsburg-Legionär und ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager. Der 23-Jährige spricht über den sportlichen Höhenflug in der deutschen Bundesliga sowie über die Themen Partybus, Stammtisch, Bier und mehr!