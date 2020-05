Rummenigge: “Freuen uns den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können”

via

via Sky Sport Austria

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich erleichtert über die Entscheidung des Bund-Länder-Gipfels zum Neustart in der Fußball-Bundesliga geäußert.

Zuvor hatte das deutsche Minister-Kabinett einstimmig beschlossen, dass die 1. und 2. Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb in der zweiten Maihälfte wieder aufnehmen können. In einer Pressemitteilung des FC Bayern München sagte Rummenigge: “Wir freuen uns nun darauf, idealerweise schon ab Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können.” Der 64-Jährige ergänzte: “Damit ist gewährleistet, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz und nicht am grünen Tisch fallen.”

ℹ Entscheidung der Politik: Das sagt Karl-Heinz #Rummenigge zur Wiederaufnahme der #Bundesliga. 🔗 https://t.co/OuIRdz5ad1 — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2020

Wie geht es weiter?

In einem Sky-Interview sagte Rummenigge über das zukünftige Vorgehen der Bayern: “Wir werden ab Samstag in eine Quaratäne gehen.” Diese Methode soll die Spieler und Betreuer eine Woche lang dauern und die FCB-Profis auf die Rückkehr zum Spielbetrieb vorbereiten.

Der frühere Stürmer sprach außerdem über die Rolle der Fans in den nächsten Wochen und Monaten. Der Verein habe sich bereits mit den Fanclubs in Verbindung gesetzt und vorrangig positives Feedback erhalten.

Die Fans begrüßen, dass Geisterspiele stattfinden. Spiele ohne Zuschauer sind laut Rummenigge momentan “alternativlos”. Der Vorstandschef geht zudem davon aus, dass die Fans in nächster Zeit zuhause bleiben und nicht zum Stadion pilgern.

Beitragsbild: Imago