Rummenigge über Thiago-Abgang: “Es war sein Wunsch”

Die Wege von Thiago und dem FC Bayern trennten sich am Ende der vergangenen Saison – obwohl der Spanier einer der Garanten für das Triple beim deutschen Rekordmeister war.

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat im Gespräch mit bundesliga.com nun noch einmal auf den Deal mit dem FC Liverpool zurückgeblickt: “Ich denke, dass wir in dieser Zeit, in der auch die Finanzlagen angespannter sind, eine gute Transferphase hatten. Zweifelsohne haben wir mit Thiago einen wichtigen Spieler verloren. Aber es war sein Wunsch und, unter Freunden, muss man in der Lage sein, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, Lebewohl zu sagen”.

