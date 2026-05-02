Runde 30: Die Aufstellungen der Samstagsspiele in der Qualifikationsgruppe

Der Samstag in der ADMIRAL Bundesliga verspricht womöglich schon vorentscheidende Spiele in der Qualifikationsgruppe. Sowohl die SV Ried als auch die WSG Tirol könnten sich bereits in der drittletzten Runde den Klassenerhalt sichern. Hier gibt es die Aufstellungen der 30. Runde.

Für Ried wäre dafür ein Sieg im oberösterreichischen Duell gegen Blau-Weiß Linz notwendig. Die Linzer präsentieren sich jedoch in guter Form und sind seit vier Spielen ungeschlagen, zuletzt gelang ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen Altach. Ried führt die Qualigruppe aktuell an und liegt fünf Punkte vor dem Nachbarn aus Linz.

Parallel dazu trifft der GAK auf die WSG Tirol. Die Grazer sind nach vier sieglosen Partien in Folge auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht und liegen nur noch einen Punkt vor dem Abstiegsrang.

Die Spiele werden ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria übertragen – streame mit Sky X live.

Die Aufstellungen im Überblick

SV Ried – Blau-Weiß Linz (live auf Sky Sport Austria 2)

GAK – WSG Tirol (live auf Sky Sport Austria 3)

Foto: GEPA