Runde der Showdowns: Der Kampf um die letzten CL-Achtelfinalplätze

Die Runde der Entscheidungen in der UEFA Champions League: Heute startet der sechste und letzte Spieltag der CL-Gruppenphase, an dem die letzten vier Startplätze fürs Achtelfinale vergeben werden. Neben dem FC Salzburg, der im großen Showdown auf den AC Mailand (Der CL-Mittwoch mit dem Duell ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) trifft, haben auch Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner sowie Ex-Salzburg-Coach Marco Rose mit Leipzig die Chance auf die K.O.-Phase.

Der FC Salzburg hat zum Abschluss der Gruppenphase die Chance auf das zweite CL-Achtelfinale in Folge selbst in der Hand. Gegner ist mit dem AC Mailand jedoch Italiens Meister und ein mehrfacher Sieger des wichtigsten Europacupbewerbs. Doch bereits beim Remis im ersten Duell, in dem Salzburg durch einen Okafor-Treffer in Führung ging, herrschten knappe Verhältnisse. In jedem Fall benötigt Österreichs Meister einen Sieg fürs Weiterkommen, während ein Remis den fixen dritten Platz und damit den Umstieg in die Europa League bedeuten würde.

Die weitaus brisanteste Konstellation in der CL findet sich in Frankfurts Gruppe wieder: Jedes der vier Teams besitzt noch die Möglichkeit auf ein CL-Frühjahr, durch den aberkannten Spurs-Treffer der letzten Runde muss auch das Team aus der Premier League vorerst weiter zittern.

Die Glasner-Elf gastiert bei Sporting Lissabon (heute ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) – und wäre mit einem Sieg fix in der K.O.-Phase. Sollte Tottenham zudem in Marseille verlieren, wäre sogar der Gruppensieg möglich. Auf der anderen Seite würde ebenjenes Ergebnis in Frankreich bei einer Pleite der Europa-League-Sieger Platz vier und das europäische Aus bedeuten.

Deutlichere Verhältnisse herrschen vor dem direkten Duell zwischen Shakhtar Donezk und RB Leipzig (Mittwoch ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 5 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass): Den deutschen Bundesligisten reicht ein Remis auf neutralem Boden für den Einzug ins Achtelfinale. Bei einer Niederlage wäre die CL-Saison der DFB-Pokal-Gewinner allerdings beendet.

EL-Chance: Zagreb könnte von Salzburg-Pleite profitieren

Abseits des Kampfes um die letzten Plätze der Champions-League-Finalphase kämpfen bereits ausgeschiedene Teams noch um die zweite Chance in der Europa League. Ajax trifft im direkten Duell auf die Glasgow Rangers, würde jedoch nur bei einer hohen Niederlage den dritten Rang verlieren. Atletico Madrid und Bayer Leverkusen beförderten sich nach einem hitzigen Remis gegenseitig ins Out, Atleti besitzt vor dem Duell in Porto jedoch einen punktemäßigen Vorteil im EL-Rennen.

Ein rot-weiß-rotes Worst-Case-Szenario könnte Dinamo Zagreb in die EL befördern: Sollte Salzburg verlieren und Zagreb beim bereits qualifizierten FC Chelsea siegen, wäre Salzburgs internationale Saison beendet. Ein sportlicher Kollateralschaden droht indes Juventus Turin: Sollte der Serie-A-Klub gegen PSG weniger Punkte holen als Maccabi Haifa zuhause gegen Benfica Lissabon, wäre das Fiasko in Form des vierten Platzes perfekt.

