Rundenrekord & Pole für Márquez in Deutschland

Weltmeister Marc Márquez hat seine Überlegenheit auf dem Sachsenring auch im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland ausgespielt und mit einem Rundenrekord die Pole Position erobert.

Der Ducati-Pilot legte eine Zeit von 1:19,041 Minuten hin, der Sieg im Sprint am Nachmittag (15.00 Uhr) und im Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) geht nur über den spanischen „King of the Ring“.

„Die erste Reihe war das Ziel, aber die Pole Position mit Rundenrekord zu holen, wenn wir zum letzten Mal mit 1000 Kubik auf dem Sachsenring fahren, ist wirklich gut“, sagte der 33-Jährige. Die Maschinen werden im kommenden Jahr auf 850 ccm gedrosselt.

Rennwochenende für Bezzecchi beendet

Márquez, am Freitag Trainingsschnellster, unterbot die bisherige Bestmarke von Fabio Di Giannantonio, der Italiener hatte den Kurs im Vorjahr in 1:19,071 Minuten umrundet. „Diga“ wurde bei der Zeitenjagd am Samstag Dritter hinter Márquez‘ jüngerem Bruder Àlex. Drei Ducati stehen damit in der ersten Reihe. WM-Spitzenreiter Jorge Martín (Spanien/Aprilia) hatte erneut Probleme und wurde nur Neunter.

Gut zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Assen erwischte es Marco Bezzecchi erneut. Der Italiener flog nach einem Highsider in Kurve 7 ins Kiesbett und überschlug sich mehrfach. Wenig später konnte der Aprilia-Pilot aus eigener Kraft aufstehen, das Qualifying aber nicht fortsetzen. Es war zu sehen, wie der WM-Zweite in einen Krankenwagen einstieg, kurz darauf gab es die bittere Diagnose: Bruch des linken Schlüsselbeins, für Bezzecchi ist das Rennwochenende beendet.

Márquez könnte am Sonntag einen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring holen und einen Rekord von Giacomo Agostini einstellen. Der Rekord-Weltmeister aus Italien ist bislang der einzige Fahrer, der in der Königsklasse zehn Siege auf einer Strecke (Imatra/Finnland) holte.