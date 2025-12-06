Russell in letztem Training vor Norris und Verstappen

Die Formel 1 steuert auf ein spannendes letztes Qualifying des Jahres hin!

WM-Spitzenreiter Lando Norris musste sich im dritten freien Training von Abu Dhabi knapp dem Mercedes-Piloten George Russell geschlagen geben, nur vier Tausendstelsekunden fehlten dem McLaren-Star auf die Bestzeit. Auch Weltmeister Max Verstappen hatte trotz einiger Probleme mit dem Red Bull als Dritter nicht viel Rückstand.

Wie schon am Freitag lag der Bolide des Niederländers zunächst nicht wie gewünscht. „Das Auto hüpft immer noch so sehr, dass ich meine Füße nicht auf dem Pedal halten kann“, sagte er – drehte nach einigen Anpassungen dann aber doch noch eine sehr schnelle Runde.

Piastri nur Fünfter

Oscar Piastri, neben seinem Teamkollegen Norris und Verstappen beim Saisonfinale noch mit Chancen auf den Titel, wurde nur Fünfter hinter Fernando Alonso (Aston Martin). Das Qualifying folgt am Samstagnachmittag (15.00 Uhr MEZ/Sky – streame mit Sky X), am Sonntag fällt in Abu Dhabi die WM-Entscheidung.

Norris hat zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen, Piastri 16 Zähler Rückstand auf Norris. Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, dem Engländer reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest. Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz.

Daher ist das Abschneiden der übrigen Topteams interessant: Zeigen sich Ferrari und Mercedes auf der Höhe und fahren um die vorderen Plätze mit, steigen die Chancen von Verstappen und Piastri, Norris doch noch abzufangen. Russells Leistung gibt den Verfolgern daher Anlass zur Hoffnung. Charles Leclerc kam im Ferrari nur auf Rang acht, Teamkollege Lewis Hamilton krachte nach einem Dreher in die Bande und beschädigte seinen Ferrari. Nico Hülkenberg belegte im Sauber den 13. Platz.

